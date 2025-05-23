В Казани завершен первый этап реставрации здания Главпочтамта

В Казани завершился первый этап реставрации исторического здания Главпочтамта, построенного в 1913 году на улице Кремлевской. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране ОКН.

Во время работ восстановили фасад, обновив цветовую гамму, и укрепили трещины в кладке с помощью инъектирования. Заменили оконные рамы, сохранив оригинальный рисунок и расстекловку, а исторические двери воссоздали по сохранившимся образцам.

На следующем этапе реставрации запланировано обновить инженерные сети и провести внутренние отделочные работы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Здание было спроектировано архитекторами В.А. Трофимовым и П.Ф. Гавриловым по заказу купца Михаила Сапожникова. В разные исторические периоды здесь размещались редакция «Знамени революции» и госпиталь во время Великой Отечественной войны. В настоящее время в здании находятся Минцифры Республики Татарстан и почтовое отделение.

Также в Казани стартовал второй этап реконструкции комплекса зданий завода Петцольда, который включает в себя два исторических здания — «Подвал» и «Ледник». Работы направлены на укрепление железобетонных перекрытий и сводов с использованием технологии «Монье».



Анастасия Фартыгина