В Казани началась реконструкция здания завода Петцольда

В Казани стартовал второй этап реконструкции комплекса зданий завода Петцольда, который включает в себя два исторических здания — «Подвал» и «Ледник». Работы направлены на укрепление железобетонных перекрытий и сводов с использованием технологии «Монье», сообщили в пресс-службе Приволжского и Вахитовского районов.

Первый этап реконструкции уже завершен: специалисты демонтировали аварийные кровли и внутренние конструкции, провели гидроизоляцию стен подвала и заделали трещины в кладке.

Завод Петцольда, основанный немецким предпринимателем в 1905 году, является памятником промышленной архитектуры конца XIX века и одним из крупнейших производственных предприятий своего времени.

После завершения всех работ в отреставрированном комплексе разместятся офисы, магазины и кафе. При этом планировка помещений будет адаптирована к новым функциям, сохранив при этом историческую ценность здания.

Напомним, что в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» председатель комитета по ОКН Иван Гущин представил результаты масштабной реставрационной работы, проведенной на более чем 10 мусульманских объектах культурного наследия региона — мечетях и медресе. Общий объем затрат на реставрацию этих объектов за последние пять лет составил 1,94 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина