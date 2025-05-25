В Мамадышском районе Татарстана расчистят русло реки Берсут
В результате будет снижена вероятность затопления деревни Теплое Болото, а также сел Кук-Чишма и Верхний Берсут
В Мамадышском районе Татарстана расчистят русло реки Берсут. На эти цели выделили 43 млн рублей.
Согласно тендеру, опубликованном на сайте госзакупок, речь идет о финансировании на 2025 — 2027 годы. На этот год предусмотрено 13,6 млн, следующий — 15,6 млн, 2025-й — 13,7 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».
Ожидается, что расчитка русла позволит стабилизировать водохозяйственную обстановку, увеличить пропускную способность реки и уменьшить негативное воздействие на прилегающую территорию. В результате будет снижена вероятность затопления деревни Теплое Болото, а также сел Кук-Чишма и Верхний Берсут.
Напомним, до этого расчистка русла реки Берсут проводилась в 2023 году. Тогда водолазы подняли на поверхность свыше 65 тыс. кубометров донных отложений.
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