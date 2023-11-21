В Татарстане открыли новые родники после расчистки русла реки Берсут

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Мамадышском районе Татарстана завершились работы по расчистке русла реки Берсут. Водолазы подняли на поверхность свыше 65 тысяч кубометров донных отложений, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии республики.

После того как расчистили русло и достали копившейся годами ил, улучшились гидрологические свойства реки, водоток и водообмен. Было восстановлено подземное питание водного объекта, забили новые родники. Как заметили местные жители, в реке снова появилась рыба.

— 20—34% поверхности акватории были затянуты ряской, 40% от общей площади реки заняты зарослями, поваленными деревьями, и объект уже потерял способность к самоочищению. Благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов нам удалось включить расчистку реки в программу, и сейчас работы в селе Камский Леспромхоз уже завершены, мы очистили порядка 7 км, — рассказал заместитель министра экологии Егор Тарнавский.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Тысячи кубометров донных отложений, которые подняли в результате работ, позволили углубить дно реки почти на 1,5 метра. Площадь расчистки составила 24 гектара.

— В основном сложности возникали из-за затопленных деревьев, их было очень много. Также работу замедляло и огромное количество мусора, который был в реке. Мы вывезли несколько КАМАЗов — это не просто шины и калоши, которых мы здесь находили очень много, это даже бетонные плиты и столбы, возможно, когда-то строили мост на этом месте, — объяснил инженер-гидротехник «Мелиоводстроя» Станислав Максимов.

На очистку реки выделяли 113,2 млн рублей из федерального бюджета. Работы проходили в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В октябре в Татарстане завершились работы по разбору завалов на Казанке. В ходе работ по очистке реки команда регионального отделения Русского географического общества (РГО) ликвидировала 25 завалов. Участники РГО прошли 25 км пути. Они собрали 480 мешков мусора. Всего из воды подняли 1 700 кубометров древесины — это 1,2 тысячи тонн.

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Айрат Назипов