Минцифры запустит создание приложения против кибермошенничества этой зимой

. Фото: Динар Фатыхов

Минцифры России планирует начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества в июне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Приложение поможет людям избежать мошеннических действий в интернете и повысит уровень их безопасности. Сегодня мошенники все чаще используют искусственный интеллект для создания убедительных фейковых сайтов, имитирующих официальные ресурсы, такие как сайт Социального фонда России или портал «Госуслуги».



Напомним, что телефонное мошенничество составляет около 40% всех преступлений. Основная схема — звонки якобы от государственных органов или банков с требованием перевести деньги на «безопасный» счет.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году жители Татарстана потеряли уже на 145 млн рублей больше из-за действий интернет-мошенников. Благодаря своему экономическому развитию, республика по-прежнему занимает первое место в ПФО по количеству подобных преступлений. О том, почему МВД испытывает нехватку сотрудников, зачем там ждут окончания СВО и какая самая популярная схема у злоумышленников, — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина