Телефонные мошенники стали причиной почти 40% преступлений в России

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Телефонное мошенничество составляет около 40% всех преступлений, сообщили «Известия» со ссылкой на замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям в сфере компьютерной информации УБК МВД России Денис Костин.

Основная схема — звонки якобы от государственных органов или банков с требованием перевести деньги на «безопасный» счет.

— Схемы видоизменяются, но цель одна — обмануть человека, — отметил Костин на круглом столе в пресс-центре МИЦ «Известия». По его словам, мошенники полагают, что без личного контакта с жертвой у них больше шансов избежать наказания, однако полиция эффективно борется с такими преступлениями.

Эксперты также предупредили о рисках фишинговых сайтов и необходимости проверять ресурсы через открытые источники. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева добавила, что чаще всего в мошеннические схемы втягиваются молодые люди 14—21 года, устанавливающие сим-боксы для подмены номеров.

При этом аудитория жертв меняется: если раньше более 70% пострадавших были женщины, то сейчас преобладают мужчины.

Сегодня мошенники все чаще используют искусственный интеллект для создания убедительных фейковых сайтов, имитирующих официальные ресурсы, такие как сайт Социального фонда России или портал «Госуслуги».

Матвей Гавриков