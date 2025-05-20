Эксперт предупредила о мошенниках, использующих ИИ для обмана пенсионеров через сайты

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Мошенники все чаще используют искусственный интеллект для создания убедительных фейковых сайтов, имитирующих официальные ресурсы, такие как сайт Социального фонда России или портал «Госуслуги». Об этом RT рассказала доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

— Преступники используют нейросети для создания поддельных сайтов, точь-в-точь копирующих официальные ресурсы. Чаще всего играют на теме «объединения ведомств» или «перехода на новую систему», создавая ложное ощущение срочности, — пояснила эксперт. Жертвам рассылаются сообщения с требованием «подтвердить данные» или «оформить дополнительные выплаты».

Максимова подчеркнула, что мошенники регистрируют домены, почти неотличимые от официальных, и используют чат-боты, искусно имитирующие общение с сотрудниками госучреждений. Эти боты обучены на официальных документах и могут убедительно разъяснять пенсионное законодательство, выманивая у людей паспортные данные и реквизиты банковских карт.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди распространенных схем — создание фейковых «пенсионных калькуляторов», предлагающих проверить правильность начисления пенсии, и рассылка сообщений о «специальных выплатах» к значимым датам, перенаправляющих пенсионеров на поддельные сайты для выманивания денег.

Эксперт напомнила, что государственные сервисы никогда не требуют срочно передавать личные данные через сомнительные сайты или мессенджеры и не взимают плату за оформление пенсий или выплат. Все услуги предоставляются только через официальный сайт Социального фонда России и портал «Госуслуги».

О том, на что мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных звонков, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева