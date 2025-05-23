На очищение Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ выделят 42,3 млн рублей

Федеральное государственное учреждение «Средволгаводхоз» сегодня отмечает свое 25-летие. На семинаре-совещании, посвященном этой дате, коллектив учреждения поздравил министр экологии Александр Шадриков. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Созданная в 2000 году, организация с 2019 года входит в состав «Центррегионводхоза» и работает над охраной водных ресурсов на Куйбышевском водохранилище в восьми регионах России, включая Татарстан и Башкортостан. Основная база «Средволгаводхоза» расположена в Казани, также есть участок в селе Актаныш.

Министр заявил, что одной из главных задач учреждения является очистка водоемов. Например, в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» были проведены работы по расчистке участка Нижнекамского водохранилища, где очищено около 1,5 км реки Мелекески и восстановлено почти 25 гектаров водной территории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2025 году запланировано выделение 42,3 млн рублей на очищение Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Шадриков подчеркнул высокий профессионализм сотрудников «Средволгаводхоза» и их значительный вклад в экологическую безопасность страны.

За многолетнюю работу коллектив учреждения получил благодарность от президента Татарстана Рустама Минниханова. Министр вручил благодарственное письмо директору филиала Марселю Самигуллину и выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество в сохранении природных ресурсов республики.

Напомним, что ситуация с уровнем воды в Волге остается напряженной, но контролируемой. Низкий уровень воды в реке и ее притоках связан с аномально теплой зимой и ранним таянием снега. Однако он уверен, что все водохранилища удастся наполнить и рыбные хозяйства будут обеспечены необходимым объемом воды.

Анастасия Фартыгина