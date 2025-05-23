Росводресурсы рассказали о контроле уровня Волги

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Ситуация с уровнем воды в Волге остается напряженной, но контролируемой. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Кириллов подчеркнул, что низкий уровень воды в реке и ее притоках связан с аномально теплой зимой и ранним таянием снега. Однако он уверен, что все водохранилища удастся наполнить, и рыбные хозяйства будут обеспечены необходимым объемом воды.

— Ситуация напряженная, но она совершенно контролируемая, — уточнил Кириллов. Он добавил, что приточность воды в Волге уже превышает прогнозы и достигла 69 кубокилометров вместо ожидаемых 60. Это позволило продлить специальный весенний попуск воды еще на два дня, что поможет обеспечить стабильный уровень воды в реке в летний и осенний периоды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кириллов также сообщил, что приточность увеличилась на 17 кубокилометров, что дает уверенность в успешном наполнении водохранилищ.

Напомним, что Росприроднадзор подвел итоги проверок очистных сооружений, построенных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», выявив многочисленные нарушения в ряде регионов. Выявлено 1 471 нарушение в области экологии, 418 из них — нарушения по воде. В среднем по 10 нарушений на каждый объект.

Анастасия Фартыгина