Российские силы ПВО за сутки сбили 112 украинских беспилотников

. Фото: Татьяна Демина

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь с 22 на 23 мая. Об этом сообщает Минобороны.

Из общего числа сбитых дронов 24 были перехвачены над Московским регионом.

Также были зафиксированы сбитые БПЛА в других областях:

11 — над Курской, 8 — над Орловской, 18 — над Тульской, 22 — над Крымом, 8 — над Брянской, 6 — над Рязанской, 5 — над Калужской, 3 — над Белгородской, 3 — над Ивановской, 2 — над Владимирской, 1 — над Воронежской и 1 — над Липецкой областями.

Сейчас в России разработают концепцию «цифрового неба» для беспилотников и космических технологий. Это объединит воздушное, космическое и цифровое пространство в единую сеть. Завершение работы над документом запланировано до 16 июля, после чего он будет направлен на согласование в ключевые министерства.

Анастасия Фартыгина