В России разработают концепцию «цифрового неба» для беспилотников и космических технологий

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Эксперты готовят концепцию «цифрового неба» России, которая объединит воздушное, космическое и цифровое пространство в единую сеть. Завершение работы над документом запланировано до 16 июля, после чего он будет направлен на согласование в ключевые министерства. Об этом сообщает РБК.

Проект разрабатывается АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» и группой экспертов. Представитель ГЛОНАСС подчеркнул, что концепция станет основой для создания новой отрасли права — «цифрового транспортного права». Это позволит синхронизировать законодательство в области беспилотных летательных аппаратов и других технологий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Основные идеи концепции включают:

создание цифровой модели воздушного пространства, управляемой искусственным интеллектом;

введение стандарта обмена данными между спутниками для упрощения сотрудничества компаний;

регулирование воздушно-космических сетей как важных объектов инфраструктуры;

устранение проблем с обменом данными между аппаратами, использующими разные технологии.

Авторы документа подчеркивают, что низкая околоземная орбита является глобальным ресурсом и необходимо установить правила для ее использования, чтобы избежать перегруженности. Кроме того, концепция поможет решить проблемы безопасности полетов, учитывая растущий трафик и риски, связанные с развитием суперкомпьютеров, которые могут угрожать существующим алгоритмам криптографии.

Напомним, что Минтранспорта России планирует представить проект федерального закона о беспилотном транспорте до конца 2025 года. Законопроект будет содержать понятия, критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации, а также положения о Центре мониторинга движения беспилотных автомобилей, создаваемом АО «ГЛОНАСС».



Анастасия Фартыгина