В Минобороны сообщили об уничтожении 159 украинских БПЛА за день
С 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 159 беспилотных летательных аппаратов Украины.
Из них 22 БПЛА сбиты над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.
Напомним, что система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы успешно отразила атаку 28 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.
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