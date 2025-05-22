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В Минобороны сообщили об уничтожении 159 украинских БПЛА за день

21:05, 22.05.2025
В Минобороны сообщили об уничтожении 159 украинских БПЛА за день
. Фото: Реальное время

С 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 159 беспилотных летательных аппаратов Украины.

Из них 22 БПЛА сбиты над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

Напомним, что система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы успешно отразила атаку 28 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.

Матвей Гавриков

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