Силы ПВО отразили атаку 28 беспилотников, летевших на Москву
Система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы успешно отразила атаку 28 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Напомним, что вчера Собянин сообщил о отражении атаки 16 украинских БПЛА на столицу. По информации Руслана Заголовацкого, главы Орехово-Зуевского городского округа, один из беспилотников был сбит около 12.30 над округом вне населенных пунктов.
Добавим, что в ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны России уничтожили 105 украинских беспилотников над регионами страны.
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