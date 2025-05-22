Силы ПВО отразили атаку 28 беспилотников, летевших на Москву

. Фото: Дарья Пинегина

Система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы успешно отразила атаку 28 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Напомним, что вчера Собянин сообщил о отражении атаки 16 украинских БПЛА на столицу. По информации Руслана Заголовацкого, главы Орехово-Зуевского городского округа, один из беспилотников был сбит около 12.30 над округом вне населенных пунктов.

Добавим, что в ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны России уничтожили 105 украинских беспилотников над регионами страны.

Анастасия Фартыгина