Будущие матери-студентки получат пособия до 90 тыс. рублей
«Коммерсантъ» со ссылкой на правительство России сообщил о повышении пособий по беременности и родам для студенток.
Размер выплаты теперь будет рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума, а не стипендии, и может достигать 90 тыс. рублей.
Напомним, что увлечение касается женщин, обучающихся в колледжах, вузах и других образовательных учреждениях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.