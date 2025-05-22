Будущие матери-студентки получат пособия до 90 тыс. рублей

. Фото: Максим Платонов

«Коммерсантъ» со ссылкой на правительство России сообщил о повышении пособий по беременности и родам для студенток.

Размер выплаты теперь будет рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума, а не стипендии, и может достигать 90 тыс. рублей.

Напомним, что увлечение касается женщин, обучающихся в колледжах, вузах и других образовательных учреждениях.

Матвей Гавриков