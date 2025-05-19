Беременным студенткам в России увеличат пособия до 90 тыс. рублей
Правительственная комиссия России одобрила законопроект, который увеличит пособие по беременности и родам для студенток. Это решение касается женщин, обучающихся в колледжах, вузах и других образовательных учреждениях. Об этом сообщили ТАСС.
На данный момент пособие рассчитывается на основе стипендии за 140 дней отпуска по беременности, что составляет всего от 9,3 до 23,3 тыс. рублей. С новым законопроектом базовая сумма пособия будет равняться региональному прожиточному минимуму. На данный момент он составляет 19 329 рублей, что позволит увеличить средний размер пособия до 90 202 рублей.
Планируется, что выплаты будут осуществляться Соцфондом России за счет федерального бюджета, а не образовательными учреждениями, как это было раньше.
Президент России Владимир Путин ранее обозначил важность поддержки будущих мам-студенток, подчеркивая необходимость уделять им особое внимание.
— Нужно уделить особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов, — сказал он на заседании Госсовета в декабре.
Напомним, что Совфед поддержал законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года.
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