Беременным студенткам в России увеличат пособия до 90 тыс. рублей

Правительственная комиссия России одобрила законопроект, который увеличит пособие по беременности и родам для студенток. Это решение касается женщин, обучающихся в колледжах, вузах и других образовательных учреждениях. Об этом сообщили ТАСС.

На данный момент пособие рассчитывается на основе стипендии за 140 дней отпуска по беременности, что составляет всего от 9,3 до 23,3 тыс. рублей. С новым законопроектом базовая сумма пособия будет равняться региональному прожиточному минимуму. На данный момент он составляет 19 329 рублей, что позволит увеличить средний размер пособия до 90 202 рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Планируется, что выплаты будут осуществляться Соцфондом России за счет федерального бюджета, а не образовательными учреждениями, как это было раньше.

Президент России Владимир Путин ранее обозначил важность поддержки будущих мам-студенток, подчеркивая необходимость уделять им особое внимание.

— Нужно уделить особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов, — сказал он на заседании Госсовета в декабре.

Напомним, что Совфед поддержал законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года.



Анастасия Фартыгина