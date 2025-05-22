Российские силы сбили 485 украинских беспилотников за два дня
С 20 по 22 мая российские военные сбили 485 беспилотников ВСУ в ходе отражения массированного налета. Об этом сообщило РИА «Новости».
Напомним, что сегодня система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы успешно отразила атаку 28 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.
Сейчас в России разработают концепцию «цифрового неба» для беспилотников и космических технологий. Это объединит воздушное, космическое и цифровое пространство в единую сеть. Завершение работы над документом запланировано до 16 июля, после чего он будет направлен на согласование в ключевые министерства.
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