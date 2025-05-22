В Зеленодольском районе вложат почти 100 млн рублей в обслуживание дорог

. Фото: Динар Фатыхов

В Зеленодольском районе Татарстана с июля 2025 года начнется обслуживание более 109 километров автомобильных дорог. На эти работы выделят 98,9 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Работы будут идти до конца 2026 года и охватят 26 участков, включая такие важные маршруты, как трасса Казань — Йошкар-Ола, подъезды к технополису «Новая Тура», промышленной площадке «Зеленодольск» и Раифскому монастырю.

Большая часть средств — около 69% от суммы контракта — будет освоена в 2026 году. Проект включает содержание как асфальтобетонных, так и гравийных и щебеночных дорог. Обслуживание также распространится на подъезды к небольшим населенным пунктам и социальным объектам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финансирование работ обеспечивается за счет бюджета Татарстана. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Напомним, что в Татарстане продолжается ямочный ремонт автомобильных дорог регионального значения. На сегодняшний день работы проведены на площади свыше 377 тыс. кв. м.



Анастасия Фартыгина