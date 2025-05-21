Ямочный ремонт выполнен на более 377 тысячах кв. м дорог в Татарстане
В Татарстане продолжается ямочный ремонт автомобильных дорог регионального значения. На сегодняшний день работы проведены на площади свыше 377 тыс. кв. м, сообщили в Минтрансе Татарстана.
Использовались различные технологии:
- холодный асфальтобетон — более 9 тыс. кв. м;
- горячий асфальтобетон — более 283 тыс. кв. м;
- литая асфальтобетонная смесь — более 30 тыс. кв. м;
- карты — более 31 тыс. кв.м;
- струйно-инъекционный метод — более 23 тыс. кв. метров.
Работы выполняют подрядные организации, включая ОАО «Алексеевскдорстрой», АО «Татавтодор» и другие компании.
Напомним, что в Набережных Челнах стартовал ремонт проспекта Яшьлек в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы проводятся на участке от проспекта Мира до проспекта Чулман протяженностью 2,2 км и шириной четыре полосы.
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