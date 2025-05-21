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Ямочный ремонт выполнен на более 377 тысячах кв. м дорог в Татарстане

21:30, 21.05.2025
Ямочный ремонт выполнен на более 377 тысячах кв. м дорог в Татарстане
. Фото: взято с телеграм-канала Миндортранса РТ

В Татарстане продолжается ямочный ремонт автомобильных дорог регионального значения. На сегодняшний день работы проведены на площади свыше 377 тыс. кв. м, сообщили в Минтрансе Татарстана.

Использовались различные технологии:

  • холодный асфальтобетон — более 9 тыс. кв. м;
  • горячий асфальтобетон — более 283 тыс. кв. м;
  • литая асфальтобетонная смесь — более 30 тыс. кв. м;
  • карты — более 31 тыс. кв.м;
  • струйно-инъекционный метод — более 23 тыс. кв. метров.

Работы выполняют подрядные организации, включая ОАО «Алексеевскдорстрой», АО «Татавтодор» и другие компании.

Напомним, что в Набережных Челнах стартовал ремонт проспекта Яшьлек в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы проводятся на участке от проспекта Мира до проспекта Чулман протяженностью 2,2 км и шириной четыре полосы.

Матвей Гавриков

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