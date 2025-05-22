Российские ПВО сбили 105 украинских дронов за одну ночь
Ночью 22 мая силы противовоздушной обороны России уничтожили 105 украинских беспилотников над регионами страны, сообщает Минобороны.
По данным военных, дроны были ликвидированы в следующих регионах:
- 35 беспилотников — Московская область;
- 14 — Орловская область;
- 12 — Курская область;
- 11 — Белгородская область;
- 10 — Тульская область;
- 9 — Калужская область;
- 7 — Воронежская область;
- 3 — Липецкая область;
- 3 — Смоленская область;
- 1 — Брянская область.
Напомним, что в России разработают концепцию «цифрового неба» для беспилотников и космических технологий.
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