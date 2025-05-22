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Российские ПВО сбили 105 украинских дронов за одну ночь

08:56, 22.05.2025
Российские ПВО сбили 105 украинских дронов за одну ночь
. Фото: Татьяна Демина

Ночью 22 мая силы противовоздушной обороны России уничтожили 105 украинских беспилотников над регионами страны, сообщает Минобороны.

По данным военных, дроны были ликвидированы в следующих регионах:

  • 35 беспилотников — Московская область;
  • 14 — Орловская область;
  • 12 — Курская область;
  • 11 — Белгородская область;
  • 10 — Тульская область;
Дарья Пинегина / realnoevremya.ru
  • 9 — Калужская область;
  • 7 — Воронежская область;
  • 3 — Липецкая область;
  • 3 — Смоленская область;
  • 1 — Брянская область.

Напомним, что в России разработают концепцию «цифрового неба» для беспилотников и космических технологий.

Анастасия Фартыгина

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