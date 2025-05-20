Минтранс России представит законопроект о беспилотном транспорте до конца 2025 года

. Фото: Динар Фатыхов

Минтранспорта России планирует представить проект федерального закона о беспилотном транспорте до конца 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Директор департамента цифрового развития Минтранса России Артем Юренков сообщил, что министерство совместно с производителями беспилотных машин и заинтересованными госорганами разработает соответствующий законопроект.

В апреле 2025 года беспилотные грузовики были запущены на ЦКАД, с 2023 года такое движение осуществляется на трассе М-11 «Нева». В следующем году планируется запустить беспилотные грузовые автомобили на М-12 «Восток».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Минтрансе уточнили, что беспилотные грузовики уже проехали более девяти млн километров. Законопроект будет содержать понятия, критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации, а также положения о Центре мониторинга движения беспилотных автомобилей, создаваемом АО «ГЛОНАСС».

Анастасия Фартыгина