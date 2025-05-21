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Shaman выступит на празднике в Нижнекамске вместо Киркорова

20:31, 21.05.2025
Shaman выступит на празднике в Нижнекамске вместо Киркорова
. Фото: Динар Фатыхов

23 мая Нижнекамск отметит 30-летие СИБУРа и День химика. Главным гостем мероприятия станет заслуженный артист России Shaman, который представил страну на «Интервидении-2025».

Об этом сообщает пресс-служба района.

Ожидается, что артист заменит Филиппа Киркорова, ранее запланированного к участию. Праздник обещает быть масштабным — жителей и гостей города ждет яркое шоу и выступление популярного исполнителя.

Матвей Гавриков

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