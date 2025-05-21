Shaman выступит на празднике в Нижнекамске вместо Киркорова
23 мая Нижнекамск отметит 30-летие СИБУРа и День химика. Главным гостем мероприятия станет заслуженный артист России Shaman, который представил страну на «Интервидении-2025».
Об этом сообщает пресс-служба района.
Ожидается, что артист заменит Филиппа Киркорова, ранее запланированного к участию. Праздник обещает быть масштабным — жителей и гостей города ждет яркое шоу и выступление популярного исполнителя.
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