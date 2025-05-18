Филипп Киркоров не выступит на празднике в Нижнекамске из-за травмы

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске обновлен состав артистов на праздновании 30-летия СИБУРа и Дня химика. Филипп Киркоров не сможет принять участие в мероприятии из-за травмы, полученной на концерте в Санкт-Петербурге.

Артист принес свои извинения нижнекамцам в официальном обращении, поздравив с юбилеем компании и Днем химика.

Организаторы сообщили, что новый артист будет объявлен позже, остальная программа останется без изменений. Масштабное празднование пройдет 23 мая в парках «СемьЯ» и «Нефтехимиков». Гостей ждут мастер-классы, интерактивные зоны, спортивные активности и вечерний концерт с участием группы Dabro, Алсу и других исполнителей. Вход свободный.

Матвей Гавриков