Филипп Киркоров станет хедлайнером Дня химика в Нижнекамске

Фото: Максим Платонов

Нижнекамск готовится к масштабному празднованию 30-летия компании СИБУР, которое состоится 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Торжества развернутся сразу на нескольких городских площадках. С 12.00 праздник начнется в парке «СемьЯ», где маленьких гостей ждут увлекательные мастер-классы, спортивные состязания, подвижные игры, спектакли и выступления музыкальных коллективов.

С 14.00 развлекательная программа переместится в парк «Нефтехимиков». Здесь можно будет принять участие в мастер-классах и интерактивных зонах, посвященных различным аспектам деятельности компании — от спорта и науки до искусства, экологии и заботы о детях.

Кульминацией дня станет концерт с участием звезд российской эстрады. На сцене выступят группа Dabro, заслуженная артистка России и Татарстана Алсу, а также народный артист России Филипп Киркоров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вход на все мероприятия свободный.

Рената Валеева