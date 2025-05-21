ЦБ: Каждый месяц полмиллиона россиян просят смягчить условия кредитов

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Банк России сообщил, что в I квартале 2025 года более 1,5 млн человек обратились к кредитным организациям с просьбой о реструктуризации.

Это на 12% больше, чем в конце 2024 года. Ежемесячно около 500 тысяч заемщиков просят банки смягчить условия кредитования.

Напомним, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует рост доли просроченной ипотеки в портфелях банков до 0,8—1% к концу 2025 года. В денежном выражении это составит около 200 млрд рублей при ожидаемом объеме ипотечного портфеля в 21 трлн рублей.

Матвей Гавриков