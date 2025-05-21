В Зеленодольске завершено 58% строительства дома заботы по нацпроекту

. Фото: предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

Минстрой Татарстана сообщил, что в Зеленодольске продолжается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов, работы выполнены на 58%.

Проект с начальным бюджетом 333 млн рублей стартовал в 2024 году. В рамках нацпроекта «Семья» на объект дополнительно выделено более 516 млн рублей, из них свыше 108 млн — из республиканского бюджета.

В здании создаются трех— и двухместные комнаты с удобствами, кабинеты врача и психолога, процедурная, зал ЛФК, библиотека, актовый зал на 45 человек и другие помещения.

На данный момент завершена кирпичная кладка, устройство фасада, кровли и стяжки полов. Продолжается монтаж инженерных сетей. Также запланировано приобретение мебели, оборудования и благоустройство территории.

Напомним, что в Татарстане продолжается активное строительство социальных объектов по различным республиканским и федеральным программам. В среднем строительно-монтажные работы выполнены на 34% от запланированного объема.

Матвей Гавриков