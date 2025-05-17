В Татарстане на треть выполнены работы по строительству социальных объектов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжается активное строительство социальных объектов по различным республиканским и федеральным программам. В среднем строительно-монтажные работы выполнены на 34% от запланированного объема. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Образование. В сфере образования строятся 11 объектов, включая шесть школ (выполнено 34%) и пяти детских садов (24%);

Здравоохранение. В сфере здравоохранения возводятся 53 объекта, преимущественно фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Работы начаты на всех 47 объектах, при этом подрядчики отчитались о 52% выполненного объема. По остальным шести медицинским объектам выполнение оценивается в 35%;

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Молодежная политика и спорт: Совместно с Министерством по делам молодежи РТ строятся 11 объектов, включая три молодежных центра (выполнено 39%) и восемь детских оздоровительных лагерей (26%). В программы, реализуемые совместно с Министерством спорта РТ, входят 23 объекта: четыре крытых футбольных манежа (17%), 17 универсальных спортивных площадок (24%) и центр развития футбола (39%);

Культура и национальные проекты: По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» строятся четыре объекта отрасли «Культура» (33%). На строительстве Дома заботы в Зеленодольском районе, являющегося частью нового нацпроекта «Семья», выполнено 58%. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» продолжается рекультивация иловых полей в Казани (89,5%).

Также в Татарстане к 17 мая 2025 года ввели в эксплуатацию 1,693 миллиона кв. метров жилья, что составляет 52% от годового плана.

Анастасия Фартыгина