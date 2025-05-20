Reuters раскрыл имена американцев, которых США хотят вернуть из России

Агентство Reuters сообщило о списках американских заключенных, которых США планируют включить в обмен с Россией. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая.

По данным источников Reuters, Вашингтон ранее предоставил Москве список из десяти имен:

Стивен Джеймс Хаббард,

Роберт Гилман,

Гордон Блэк,

Дэниэл Джозеф Шнайдер,

Джозеф Татер,

Майкл Трэвис Лик,

Роберт Вудлэнд,

Евгений Спектор,

Дэвид Барнс,

Андре Хачатурян.

Ранее этот вопрос уже поднимался в ходе дипломатических контактов между странами.

Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США прорабатывают новый обмен заключенными по формуле «девять на девять».

Матвей Гавриков