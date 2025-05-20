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Reuters раскрыл имена американцев, которых США хотят вернуть из России

19:26, 20.05.2025
Reuters раскрыл имена американцев, которых США хотят вернуть из России
. Фото: взято с сайта kremlin.ru

Агентство Reuters сообщило о списках американских заключенных, которых США планируют включить в обмен с Россией. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая.

По данным источников Reuters, Вашингтон ранее предоставил Москве список из десяти имен:

  • Стивен Джеймс Хаббард,
  • Роберт Гилман,
  • Гордон Блэк,
  • Дэниэл Джозеф Шнайдер,
  • Джозеф Татер,
  • Майкл Трэвис Лик,
  • Роберт Вудлэнд,
  • Евгений Спектор,
  • Дэвид Барнс,
  • Андре Хачатурян.

Ранее этот вопрос уже поднимался в ходе дипломатических контактов между странами.

Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США прорабатывают новый обмен заключенными по формуле «девять на девять».

Матвей Гавриков

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