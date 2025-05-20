Reuters раскрыл имена американцев, которых США хотят вернуть из России
Агентство Reuters сообщило о списках американских заключенных, которых США планируют включить в обмен с Россией. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая.
По данным источников Reuters, Вашингтон ранее предоставил Москве список из десяти имен:
- Стивен Джеймс Хаббард,
- Роберт Гилман,
- Гордон Блэк,
- Дэниэл Джозеф Шнайдер,
- Джозеф Татер,
- Майкл Трэвис Лик,
- Роберт Вудлэнд,
- Евгений Спектор,
- Дэвид Барнс,
- Андре Хачатурян.
Ранее этот вопрос уже поднимался в ходе дипломатических контактов между странами.
Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США прорабатывают новый обмен заключенными по формуле «девять на девять».
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