Москва выступила против наземной операции Израиля в секторе Газа

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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия разочарована решением израильских властей начать широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа.

— Конечно, разочарованы таким решением израильских властей, которое неизбежно повлечет за собой дальнейшее увеличение числа погибших мирных жителей, новые разрушения, — сообщила Захарова.

скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

По ее словам, Москва неоднократно заявляла, что решение конфликта возможно только через политико-дипломатическое урегулирование. Для этого необходимо прекращение огня, возобновление гуманитарной помощи и перезапуск политического процесса на международно-правовой основе.

Россия продолжает активные усилия по урегулированию ситуации во взаимодействии с партнерами, включая работу в рамках ООН.

Ранее сообщалось о гибели 43 человек в результате ночных бомбардировок сектора Газа со стороны ЦАХАЛ.

Напомним, что правительство Израиля приняло решение расширить военную операцию в секторе Газа. Кабинет министров единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба.

Матвей Гавриков