Москва выступила против наземной операции Израиля в секторе Газа
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия разочарована решением израильских властей начать широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа.
— Конечно, разочарованы таким решением израильских властей, которое неизбежно повлечет за собой дальнейшее увеличение числа погибших мирных жителей, новые разрушения, — сообщила Захарова.
По ее словам, Москва неоднократно заявляла, что решение конфликта возможно только через политико-дипломатическое урегулирование. Для этого необходимо прекращение огня, возобновление гуманитарной помощи и перезапуск политического процесса на международно-правовой основе.
Россия продолжает активные усилия по урегулированию ситуации во взаимодействии с партнерами, включая работу в рамках ООН.
Ранее сообщалось о гибели 43 человек в результате ночных бомбардировок сектора Газа со стороны ЦАХАЛ.
Напомним, что правительство Израиля приняло решение расширить военную операцию в секторе Газа. Кабинет министров единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба.
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