KazanForum собрал 8,5 тыс. участников, укрепив статус площадки для сотрудничества России и исламского мира

. Фото: Екатерина Петрова

На XVI Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum», который прошел в Казани, собрались 8,5 тыс. человек из 96 стран. Об этом сообщил фонд «Росконгресс» со ссылкой на Антона Кобякова, советника президента России, передали РИА «Новости».

Кобяков подчеркнул, что форум стал важной площадкой для международного делового общения.

— Мы видим, что деловое зарубежное сообщество приняло активное участие в работе этой дискуссионной площадки, — сказал он.

Форум укрепил репутацию России как центра экономического взаимодействия с исламским миром. Диалог с представителями этих стран продолжится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан также представил свой стенд на выставке SPIEF Investment Business Expo, где рассказал о своем инвестиционном потенциале. Подробнее о форуме — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина