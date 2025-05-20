Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему производства продукции обрабатывающих отраслей

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Татарстан вошел в число лидеров среди российских регионов по объему производства продукции обрабатывающих отраслей, обеспечивая 5% от общероссийского показателя, сообщил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В целом по России в 2024 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями промышленного производства составил 124,4 трлн руб., увеличившись на 10,8% (+1,4% в постоянных ценах). Опережающий рост зафиксирован в добывающих отраслях и обрабатывающей промышленности, особенно в высокотехнологичных секторах.

Наибольшую долю в структуре отгруженной продукции занимают обрабатывающие производства (две трети общего объема). Максимальные объемы выпуска продемонстрировали производители кокса и нефтепродуктов, металлургической продукции, пищевых продуктов, готовых металлических изделий и химических веществ и продуктов.

Значительный вклад в производство продукции обрабатывающих отраслей вносят Москва (14,2%), Московская область (7,2%), Санкт-Петербург (6,3%) и Татарстан (5%).

В последние годы активно увеличивается выпуск продукции высокотехнологичных обрабатывающих видов деятельности. В 2024 году объем отгруженных товаров, работ, услуг организаций высокотехнологичных отраслей составил 6,3 трлн руб. (+14,2% к 2023 г. в постоянных ценах).

Анастасия Фартыгина