«Ак Барс» заинтересован в подписании форварда «Норильска» Дяденькина

. Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно Metaratings.ru, казанский «Ак Барс» проявляет интерес к нападающему клуба ВХЛ «Норильск» Даниле Дяденькину. Контракт 25-летнего хоккеиста с «Норильском» истекает по окончании текущего сезона.

Дяденькин — воспитанник ярославского «Локомотива» и обладатель Кубка Харламова — 2019. Последние два сезона он провел в «Норильске». В сезоне-2024/25 на его счету 60 матчей регулярного чемпионата ВХЛ, в которых он набрал 52 (26+26) очка, а также один голевой пас в восьми играх плей-офф.

Также по информации Metaratings.ru, казанский клуб досрочно прекращает сотрудничество с нападающим Кириллом Крутовым. Игрок продолжит карьеру в Европе.

Напомним, что «Ак Барс» завершил регулярный чемпионат КХЛ-2024/25 на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков. В плей-офф команда дошла до четвертьфинала, где уступила московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.

Матвей Гавриков