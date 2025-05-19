Представляющий Татарстан пловец Андрей Минаков выступит на турнире «Семь холмов» в Риме

. Фото: предоставлено СК «Синтез»

Пловец Андрей Минаков, рекордсмен мира в эстафете и представитель СК «Синтез», примет участие в международном турнире по плаванию «Семь холмов», который пройдет в Риме в конце июня. Это событие станет важным этапом подготовки спортсмена к чемпионату мира — 2025. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Алексей Кузнецов, главный тренер сборной Татарстан по плаванию и тренер Минакова, заявил, что сейчас пловец находится в США, где активно тренируется.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Он много работает над своей спортивной формой. Вплоть до июня крупных стартов не планируется, и мы не будем участвовать в Кубке России. Турнир в Риме станет для нас важным тестом перед главным соревнованием сезона, — рассказал Кузнецов.

Напомним, что Минаков получил право выступить на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.



Анастасия Фартыгина