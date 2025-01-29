В Татарстане введут гранты для школ и учителей за успехи в физико-математическом образовании
В Татарстане утвердят два гранта, направленных на поддержку развития физико-математического образования в школах. Проекты постановлений проходят антикоррупционные экспертизы.
Первый грант под названием «Физико-математический прорыв в школе» предназначен для образовательных организаций, а второй, «Поддержка педагогов физики, математики и (или) информатики в Республике Татарстан», — для учителей.
Грант «Физико-математический прорыв в школе» будет предоставляться в двух номинациях:
- «За реализацию программы физико-математических классов в общеобразовательной организации»: размер гранта — 600 тыс. рублей;
- «За достижение высоких результатов обучающихся в области физики, математики и (или) информатики»: размер гранта — миллион рублей.
По каждой из номинаций будет выделено не более 20 грантов.
Грант «Поддержка педагогов физики, математики и (или) информатики в Татарстане» предназначен для учителей и будет предоставляться единовременно в трех номинациях:
- «Учитель физики, математики и (или) информатики» — не более 100 грантов по 300 тыс. рублей каждый;
- «Молодой учитель физики, математики и (или) информатики» — не более 150 грантов по 240 тыс. рублей каждый;
- «Учитель — руководитель кружка «физико-математический прорыв» — не более 100 грантов по 90 тыс. рублей каждый.
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