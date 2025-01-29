В Татарстане введут гранты для школ и учителей за успехи в физико-математическом образовании

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане утвердят два гранта, направленных на поддержку развития физико-математического образования в школах. Проекты постановлений проходят антикоррупционные экспертизы.

Первый грант под названием «Физико-математический прорыв в школе» предназначен для образовательных организаций, а второй, «Поддержка педагогов физики, математики и (или) информатики в Республике Татарстан», — для учителей.

Грант «Физико-математический прорыв в школе» будет предоставляться в двух номинациях:

«За реализацию программы физико-математических классов в общеобразовательной организации»: размер гранта — 600 тыс. рублей;

«За достижение высоких результатов обучающихся в области физики, математики и (или) информатики»: размер гранта — миллион рублей.

По каждой из номинаций будет выделено не более 20 грантов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Грант «Поддержка педагогов физики, математики и (или) информатики в Татарстане» предназначен для учителей и будет предоставляться единовременно в трех номинациях:

«Учитель физики, математики и (или) информатики» — не более 100 грантов по 300 тыс. рублей каждый;

«Молодой учитель физики, математики и (или) информатики» — не более 150 грантов по 240 тыс. рублей каждый;

«Учитель — руководитель кружка «физико-математический прорыв» — не более 100 грантов по 90 тыс. рублей каждый.

Рената Валеева