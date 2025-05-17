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Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР

13:20, 17.05.2025
Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
Фото: Татьяна Демина

Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике.

— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера российские войска взяли под контроль населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

Анастасия Фартыгина

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