Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике.
— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Напомним, что вчера российские войска взяли под контроль населенный пункт Вольное Поле в ДНР.
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