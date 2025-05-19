В летних пришкольных лагерях Казани ждут 19 тыс. детей

Путевка обойдется родителям в 817 рублей

Фото: Максим Платонов

В летних пришкольных лагерях Казани в этом году ждут 19 тыс. детей. Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов, они смогут отдохнуть в 165 учебных заведениях.

Пришкольные лагеря пройдут с 26 мая по 26 июня. Для получения путевки родителям предстоит заплатить 817 рублей. Полная цена отдыха составляет 5,4 тыс. рублей, из бюджета Татарстана поступит 4,6 тыс. рублей. Дети участников СВО смогут отдохнуть в пришкольных лагерях бесплатно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Программа школьных лагерей будет посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Ученики примут участие в мастер-классах, кинопоказах фильмов о Великой Отечественной войне, встречах с ветеранами и тружениками тыла, военно-спортивных играх и конкурсах.

Напомним, на медали «За особые успехи в учении» в Казани претендует 6 151 одиннадцатиклассник, или почти каждый пятый. Что касается выпускников 9-х классов, шанс получить награду есть у 15 133 из них, или 7% от общего числа.

Галия Гарифуллина