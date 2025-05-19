Общегородской последний звонок в Казани пройдет в «Татнефть Арене» — хедлайнерами станут Bubblegum и Руденко
Хедлайнерами станут казанский dj-исполнитель Bubblegum, соул-исполнитель и композитор Паша Руденко, группа «Фэмили»
Общегородской последний звонок в Казани пройдет 24 мая в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». На него ожидаются более 8 тыс. выпускников из 200 школ, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.
Слоганом праздника стала фраза «Я — это ты, ты — это я». Хедлайнерами станут казанский dj-исполнитель Bubblegum, соул-исполнитель и композитор Паша Руденко, группа «Фэмили».
Также на последнем звонке в Казани выступят:
- хор Венедиктовой;
- хореографическая сборная Казани;
- капелла Дмитрия Железнова;
- Матвей Козин (интервью с участником шоу «Голос» читайте на сайте «Реального времени»);
- Карина Зиганшина;
- трио «Ямьле»;
- воспитанники «Школы рока»;
- ансамбль «Новое поколение»;
- ансамбль «Закария»;
- Михаил и Мария Урецкие.
В этом году школы Казани окончат 21 284 выпускника: среди них 15 133 девятиклассника и 6 151 одиннадцатиклассник, рассказал начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов.
Напомним, в Татарстане у выпускников текущего года больше всего увеличился интерес к профильной математике (+1,3 тыс. сдающих), русскому языку (+889 сдающих), физике (+491 сдающий), информатике (+418 сдающих). Общее количество участников ЕГЭ выросло почти по всем предметам. Исключением стали два иностранных языка: китайский и французский.
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