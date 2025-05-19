Shaman представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение»

Фото: Максим Платонов

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в сентябре. Об этом стало известно в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее подчеркнул, что на конкурсе выступит один из самых популярных исполнителей страны. Он также подтвердил, что участие в «Интервидении» уже заявили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

Реальное время / realnoevremya.ru

Конкурс «Интервидение-2025» пройдет в Москве и Московской области. Указ о его проведении подписал президент Владимир Путин 3 февраля 2025 года. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На сам конкурс правительство Российской Федерации выделило 750 млн рублей.

«Интервидение» — это музыкальный конкурс, который существовал с 1946 по 1993 год и проводился по аналогии с «Евровидением». В нем участвовали не только социалистические страны, но и государства, такие как Австрия, Бельгия и Испания.

Напомним, что Австрия выиграла «Евровидение-2025» с песней Wasted Love, набрав 436 баллов.



Анастасия Фартыгина