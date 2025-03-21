Новости общества

16:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство выделит 750 млн рублей на аналог «Евровидения» в России

15:09, 21.03.2025

МИД России выделят деньги на проведение музыкального «Интервидения»

Правительство выделит 750 млн рублей на аналог «Евровидения» в России
Фото: Реальное время

Правительство Российской Федерации выделило 750 миллионов МИД страны на проведение и подготовку музыкального конкурса «Интервидение». Аналог популярного «Евровидения» впервые будет организован Россией.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. МИД России должен будет представить доклад в правительство страны до 1 февраля 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Интервидение» пройдет в Москве в сентябре 2025 года. Конкурс уже привлек более 20 стран, участие подтвердили: Китай, Бразилия, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Куба, Саудовская Аравия, а также ряд стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Указ о проведении «Интервидения» президент России Владимир Путин подписал 3 февраля. Конкурс проводится «в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также