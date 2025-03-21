Правительство выделит 750 млн рублей на аналог «Евровидения» в России
МИД России выделят деньги на проведение музыкального «Интервидения»
Правительство Российской Федерации выделило 750 миллионов МИД страны на проведение и подготовку музыкального конкурса «Интервидение». Аналог популярного «Евровидения» впервые будет организован Россией.
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. МИД России должен будет представить доклад в правительство страны до 1 февраля 2026 года.
«Интервидение» пройдет в Москве в сентябре 2025 года. Конкурс уже привлек более 20 стран, участие подтвердили: Китай, Бразилия, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Куба, Саудовская Аравия, а также ряд стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.
Указ о проведении «Интервидения» президент России Владимир Путин подписал 3 февраля. Конкурс проводится «в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
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