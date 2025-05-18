Австрия выиграла «Евровидение-2025» с песней Wasted Love
Австрийский исполнитель JJ стал победителем конкурса, набрав 436 баллов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Второе место заняла Юваль Рафаэль из Израиля (357 баллов), третье — Томми Кэш из Эстонии (356).
Конкурс проходил в швейцарском Базеле с 13 по 17 мая. В финале выступили 26 артистов из 37 стран. Россия последний раз участвовала в «Евровидении» в 2021 году.
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