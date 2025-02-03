Путин утвердил Международный музыкальный конкурс «Интервидение»
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Мероприятие состоится в Москве и Московской области.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, конкурс проводится «в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
- Председателем организационного комитета «Интервидения» назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В Лос-Анджелесе в ночь с 2 на 3 февраля мск прошла 67-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми». В этом году в списке номинантов оказались записи, выпущенные в период с 16 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.