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Путин утвердил Международный музыкальный конкурс «Интервидение»

18:00, 03.02.2025
Путин утвердил Международный музыкальный конкурс «Интервидение»
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Мероприятие состоится в Москве и Московской области.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, конкурс проводится «в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

  • Председателем организационного комитета «Интервидения» назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В Лос-Анджелесе в ночь с 2 на 3 февраля мск прошла 67-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми». В этом году в списке номинантов оказались записи, выпущенные в период с 16 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года.

Рената Валеева

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