Более 20 стран подтвердили участие в «Интервидении-2025» в Москве
Международный музыкальный конкурс «Интервидение», который пройдет в Москве в сентябре 2025 года, уже привлек более 20 стран-участниц. Об этом сообщил РИА «Новости» специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По его словам, свое участие подтвердили Китай, Бразилия, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Куба, Саудовская Аравия, а также ряд стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.
— Конкурс «Интервидение» будет проходить в сентябре 2025 года в Москве. Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит, — сказал он.
Напомним, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.