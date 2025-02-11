Более 20 стран подтвердили участие в «Интервидении-2025» в Москве

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Международный музыкальный конкурс «Интервидение», который пройдет в Москве в сентябре 2025 года, уже привлек более 20 стран-участниц. Об этом сообщил РИА «Новости» специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, свое участие подтвердили Китай, Бразилия, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Куба, Саудовская Аравия, а также ряд стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

— Конкурс «Интервидение» будет проходить в сентябре 2025 года в Москве. Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит, — сказал он.



Напомним, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.

Рената Валеева