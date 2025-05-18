Павел Дуров отказался ограничивать активность румынских каналов в Telegram

Фото: Мария Зверева

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что отверг запрос от неназванного европейского правительства (в посте он намекнул на Францию, используя эмодзи багета) о блокировке консервативных румынских каналов перед президентскими выборами. Об этом сообщают «Известия».

— Я категорически отказался. Telegram не будет ущемлять права пользователей из Румынии или блокировать политические сообщества. Невозможно «защищать демократию», разрушая ее. Нельзя «бороться с вмешательством», вмешиваясь самим, — написал Дуров.

Он подчеркнул, что свобода слова и честные выборы неразделимы, отметив, что румыны достойны и того, и другого.

Напомним, что в Румынии стартовал второй тур президентских выборов, для голосования открылись около 19 тыс. избирательных участков.

Матвей Гавриков