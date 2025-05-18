Мошенники под видом иностранцев обманывают российских бизнесменов

Фото: Людмила Губаева

Российских предпринимателей все чаще пытаются обмануть мошенники, выдающие себя за легальные компании из Турции, Китая, ОАЭ и Ирана.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Yang Consult. Злоумышленники присылают презентации, проводят видеовстречи и предлагают скидки за быструю оплату, но исчезают сразу после получения аванса.

Эксперты рекомендуют тщательно проверять контрагентов, в том числе через юристов, по списку известных «сборщиков авансов».

Напомним, что Минкультуры совместно с правоохранительными органами продолжает работу по выявлению и пресечению мошеннических действий, связанных с федеральной программой «Пушкинская карта».

Матвей Гавриков