В Минкультуры выявили новый вид мошенничества с «Пушкинской картой»

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Минкультуры совместно с правоохранительными органами продолжает работу по выявлению и пресечению мошеннических действий, связанных с федеральной программой «Пушкинская карта». Об этом пишет РИА «Новости».

В Минкультуры отметили, что очередные случаи мошенничества были выявлены в Рязани и Новосибирске, где в 2022 и 2023 годах злоумышленники анонсировали несуществующие культурные мероприятия, регистрируясь на платформе «PRO.Культура.РФ», и присваивали себе средства, полученные от продажи билетов по «Пушкинской карте».



Ранее МВД России предупредило о том, что мошенники похищают деньги у подростков, обещая предоставить инструкции по выводу средств с «Пушкинской карты». Антонова уточнила, что «недостаточная осведомленность держателей «Пушкинской карты» ведет к активным действиям со стороны мошенников».

Рената Валеева