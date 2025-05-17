Фаррахов: исламский банкинг — важный механизм для роста товарооборота России со странами ОИС

Фото: Максим Платонов

Россия укрепляет свои связи с мусульманскими странами, и товарооборот между Россией и странами ОИС за последние четыре года вырос на 44%. Одним из ключевых факторов этого роста стало внедрение исламского банкинга, который активно развивается, в том числе и в Татарстане. Об этом сообщил ГТРК «Татарстан» депутат Госдумы Айрат Фарахов.

С 2023 года в Татарстане тестируется проект партнерского финансирования — подобие банковских услуг, соответствующих нормам шариата. Изначально планировалось завершить эксперимент в этом году, но Госдума предложила продлить его до 2028 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фарахов подчеркнул: «Этот проект существует потому, что люди его требуют. У нас в России около 20 миллионов мусульман, и они заинтересованы в услугах, которые соответствуют их ценностям». Он добавил, что исламское финансирование становится популярным не только среди мусульман, но и в не-мусульманских странах, способствуя общему экономическому развитию.

— Важно, что проект уже начал действовать, и все говорят о том, как его развивать дальше, — уточнил депутат, выразив уверенность в будущем расширении исламского банкинга в России.

Напомним, что правительство Татарстана и госкорпорация развития ВЭБ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития партнерского финансирования. Подписи под документом поставили раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.



Анастасия Фартыгина