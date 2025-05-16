Татарстан и ВЭБ.РФ объединят усилия для развития исламского банкинга

Фото: Михаил Захаров

Правительство Татарстана и госкорпорация развития ВЭБ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития партнерского финансирования. Подписи под документом поставили раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях 16-го Международного экономического форума KazanForum.

Соглашение направлено на поддержку и развитие исламского (партнерского) банкинга и финансирования в регионе. Татарстан является одним из четырех пилотных регионов России по внедрению принципов партнерского финансирования наряду с Чечней, Башкортостаном и Дагестаном.

В республике отмечается значительный рост интереса к партнерскому финансированию как со стороны населения, так и финансовых организаций. В 2024 году объем операций в этой сфере увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан активно реализует мероприятия по повышению финансовой грамотности населения в сфере партнерских финансов, подготовке квалифицированных кадров и расширению финансовой инфраструктуры.

Дальнейшая судьба исламского банкинга в России стала одной из ключевых тем KazanForum. На старте проекта на него возлагали большие надежды в плане обхода западных санкций. Однако исламская модель не смогла предложить альтернативное решение для международных расчетов.



Рената Валеева