Безопасность KazanForum обеспечивали более 500 сотрудников МЧС

Более 500 сотрудников МЧС обеспечивали безопасность проведения международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщили на странице в телеграм-канале министерства.

На всех объектах проведения мероприятий было организовано круглосуточное дежурство. Пожарную безопасность обеспечивали более 500 специалистов и около 100 единиц техники, включая вертолет Ми-8 МЧС России.



При этом для обеспечения медпомощи участникам форума задействованы 78 специалистов.



Рената Валеева