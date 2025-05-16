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Безопасность KazanForum обеспечивали более 500 сотрудников МЧС

18:12, 16.05.2025
Безопасность KazanForum обеспечивали более 500 сотрудников МЧС
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Более 500 сотрудников МЧС обеспечивали безопасность проведения международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщили на странице в телеграм-канале министерства.

На всех объектах проведения мероприятий было организовано круглосуточное дежурство. Пожарную безопасность обеспечивали более 500 специалистов и около 100 единиц техники, включая вертолет Ми-8 МЧС России.

При этом для обеспечения медпомощи участникам форума задействованы 78 специалистов.

Рената Валеева

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