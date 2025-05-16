Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 17 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные, с 17 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар поднялся на 0,46 рубля, юань — на 0,05 рубля, евро — на 0,61 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,77 рубля;
- евро — 90,71 рубля;
- юань — 11,16 рубля.
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