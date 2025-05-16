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Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 17 мая

17:46, 16.05.2025
Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 17 мая
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные, с 17 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар поднялся на 0,46 рубля, юань — на 0,05 рубля, евро — на 0,61 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,77 рубля;
  • евро — 90,71 рубля;
  • юань — 11,16 рубля.

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