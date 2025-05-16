Зеленский призвал Путина наделить российскую делегацию «реальными полномочиями» на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом предоставить российской делегации, участвующей в переговорах, «реальные полномочия». Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале, пишут «Ведомости».

Украинский лидер заявил, что у России и Украины якобы был «реальный шанс» достичь прогресса в направлении прекращения боевых действий. Однако, по его словам, российская делегация, прибывшая в Стамбул, представлена представителями «очень низкого уровня», среди которых нет лиц, «действительно принимающих решения в России».

При этом Зеленский направил в Стамбул украинскую команду во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Сам он отказался участвовать в процессе.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российскими и украинскими делегациями. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин и другие высокопоставленные чиновники. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Рустем Умеров.

Одним из ключевых достижений стало анонсирование масштабного обмена пленными между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле «1 000 на 1 000».

Рената Валеева