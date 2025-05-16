Украина и Россия обменялись телами погибших военнослужащих

Фото: Максим Платонов

Власти Украины сообщили о возвращении на подконтрольную им территорию 909 тел погибших военнослужащих. Россия получила тела 34 погибших военных, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что возвращены тела погибших, находившиеся в моргах в России, а также тела тех, кто недавно погиб в районах боевых действий на кураховском, запорожском, харьковском и других направлениях.

Штаб выразил благодарность за содействие в возвращении тел Международному комитету Красного Креста.

— Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, — говорится в сообщении штаба.

Подобный обмен произошел 18 апреля. Москва получила тела 41 погибшего военного.

Рената Валеева